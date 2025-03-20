https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 20.03.2025
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:49:00+03:00
2025-03-20T05:49:00+03:00
2025-03-20T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой, сообщили РИА Новости взятый в плен уголовник Василий Рост. Отбывавший заключение украинский уголовник Василий Рост был насильно мобилизован в ВСУ непосредственно в тюрьме, в плен был взят ВС РФ на территории Курской области зимой 2025 года. "Многие же пытались убежать оттуда. Потому что все понимали, что это такое и куда оно идет. И никто не хочет. И бежать пытались. Но опять же, тех кого ловили - это показывалось на "примете" (примере), на них ставили такой "примет" (пример) - их нормально "клали" (сильно избивали). Именно от души "клали". Потом выводилось это в массу, строился там полк вот этот. И показывали, что будет с теми кто там собирается убежать … Знаю "пацика" (человека), который тоже пытался убежать, его нормально "положили" (избили), три дня он просидел в подвале… потом его вытащили, привезли, туда где идут боевые действия, дали лопату в руки - и пошел в бой. Увезли на ноль", - рассказал агентству Рост. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html
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курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Пленный боевик ВСУ: офицеры публично избивали мобилизованных
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой, сообщили РИА Новости взятый в плен уголовник Василий Рост.
Отбывавший заключение украинский уголовник Василий Рост был насильно мобилизован в ВСУ
непосредственно в тюрьме, в плен был взят ВС РФ
на территории Курской области
зимой 2025 года.
"Многие же пытались убежать оттуда. Потому что все понимали, что это такое и куда оно идет. И никто не хочет. И бежать пытались. Но опять же, тех кого ловили - это показывалось на "примете" (примере), на них ставили такой "примет" (пример) - их нормально "клали" (сильно избивали). Именно от души "клали". Потом выводилось это в массу, строился там полк вот этот. И показывали, что будет с теми кто там собирается убежать … Знаю "пацика" (человека), который тоже пытался убежать, его нормально "положили" (избили), три дня он просидел в подвале… потом его вытащили, привезли, туда где идут боевые действия, дали лопату в руки - и пошел в бой. Увезли на ноль", - рассказал агентству Рост.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.