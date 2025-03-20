https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html

Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный

Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 20.03.2025

Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный

Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:49:00+03:00

2025-03-20T05:49:00+03:00

2025-03-20T06:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой, сообщили РИА Новости взятый в плен уголовник Василий Рост. Отбывавший заключение украинский уголовник Василий Рост был насильно мобилизован в ВСУ непосредственно в тюрьме, в плен был взят ВС РФ на территории Курской области зимой 2025 года. "Многие же пытались убежать оттуда. Потому что все понимали, что это такое и куда оно идет. И никто не хочет. И бежать пытались. Но опять же, тех кого ловили - это показывалось на "примете" (примере), на них ставили такой "примет" (пример) - их нормально "клали" (сильно избивали). Именно от души "клали". Потом выводилось это в массу, строился там полк вот этот. И показывали, что будет с теми кто там собирается убежать … Знаю "пацика" (человека), который тоже пытался убежать, его нормально "положили" (избили), три дня он просидел в подвале… потом его вытащили, привезли, туда где идут боевые действия, дали лопату в руки - и пошел в бой. Увезли на ноль", - рассказал агентству Рост. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html

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курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф