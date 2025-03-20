Рейтинг@Mail.ru
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 20.03.2025 (обновлено: 06:10 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 20.03.2025
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:49:00+03:00
2025-03-20T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой, сообщили РИА Новости взятый в плен уголовник Василий Рост. Отбывавший заключение украинский уголовник Василий Рост был насильно мобилизован в ВСУ непосредственно в тюрьме, в плен был взят ВС РФ на территории Курской области зимой 2025 года. "Многие же пытались убежать оттуда. Потому что все понимали, что это такое и куда оно идет. И никто не хочет. И бежать пытались. Но опять же, тех кого ловили - это показывалось на "примете" (примере), на них ставили такой "примет" (пример) - их нормально "клали" (сильно избивали). Именно от души "клали". Потом выводилось это в массу, строился там полк вот этот. И показывали, что будет с теми кто там собирается убежать … Знаю "пацика" (человека), который тоже пытался убежать, его нормально "положили" (избили), три дня он просидел в подвале… потом его вытащили, привезли, туда где идут боевые действия, дали лопату в руки - и пошел в бой. Увезли на ноль", - рассказал агентству Рост. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html
https://ria.ru/20250319/plennyy-2006081615.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный

Пленный боевик ВСУ: офицеры публично избивали мобилизованных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские офицеры за любую попытку побега публично избивали мобилизованных, после чего отправляли их на 3 дня в карцер, а затем безоружными бросали в бой, сообщили РИА Новости взятый в плен уголовник Василий Рост.
Отбывавший заключение украинский уголовник Василий Рост был насильно мобилизован в ВСУ непосредственно в тюрьме, в плен был взят ВС РФ на территории Курской области зимой 2025 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен
Вчера, 10:18
"Многие же пытались убежать оттуда. Потому что все понимали, что это такое и куда оно идет. И никто не хочет. И бежать пытались. Но опять же, тех кого ловили - это показывалось на "примете" (примере), на них ставили такой "примет" (пример) - их нормально "клали" (сильно избивали). Именно от души "клали". Потом выводилось это в массу, строился там полк вот этот. И показывали, что будет с теми кто там собирается убежать … Знаю "пацика" (человека), который тоже пытался убежать, его нормально "положили" (избили), три дня он просидел в подвале… потом его вытащили, привезли, туда где идут боевые действия, дали лопату в руки - и пошел в бой. Увезли на ноль", - рассказал агентству Рост.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников
Вчера, 23:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала