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Песков рассказал о перспективах возобновления Черноморской инициативы - РИА Новости, 20.03.2025
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12:58 20.03.2025 (обновлено: 12:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peskov-2006171571.html
Песков рассказал о перспективах возобновления Черноморской инициативы
Песков рассказал о перспективах возобновления Черноморской инициативы - РИА Новости, 20.03.2025
Песков рассказал о перспективах возобновления Черноморской инициативы
Нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:58:00+03:00
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россия
сша
саудовская аравия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, собственно, ведь президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать, вот в том числе и для обсуждения этих нюансов. Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
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россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал о перспективах возобновления Черноморской инициативы

Песков: Черноморскую инициативу обсудят в ходе контактов делегаций России и США

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы, о котором говорили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе ближайших контактов делегаций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно, собственно, ведь президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать, вот в том числе и для обсуждения этих нюансов. Вы помните, что у нас был достаточно такой богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Мы выполняли тогда все условия, но условия по отношению к нам выполнены так и не были. Поэтому, конечно, это все, что называется, на берегу предстоит в нюансах обговорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США
Вчера, 12:53
 
РоссияСШАСаудовская АравияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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