https://ria.ru/20250320/peskov-2006169179.html
Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США, заявил Песков
Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США, заявил Песков
Москва рассчитывает, что переговоры России и США на экспертном уровне будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:50:00+03:00
2025-03-20T12:50:00+03:00
2025-03-20T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры России и США на экспертном уровне будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, мы рассчитываем, что переговоры (России и США - ред.) будут на экспертном уровне продолжаться в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты (России Владимир Путин и США Дональд Трамп - ред.) говорили о необходимости таких переговоров", - сказал Песков журналистам. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США, заявил Песков
Песков: Россия рассчитывает, что переговоры с США будут на экспертном уровне