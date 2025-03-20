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Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора (у президента - ред.)", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Песков: Путин в четверг может провести международный разговор