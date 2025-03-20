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Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
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12:46 20.03.2025 (обновлено: 12:48 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peskov-2006167488.html
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T12:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора (у президента - ред.)", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков

Песков: Путин в четверг может провести международный разговор

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора (у президента - ред.)", - сказал Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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