https://ria.ru/20250320/peskov-2006167488.html

Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков

Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 20.03.2025

Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T12:48:00+03:00

россия

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора (у президента - ред.)", - сказал Песков.

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире