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Европы превратилась в партию войны, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
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12:46 20.03.2025 (обновлено: 13:06 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peskov-2006167381.html
Европы превратилась в партию войны, заявил Песков
Европы превратилась в партию войны, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2025
Европы превратилась в партию войны, заявил Песков
Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:46:00+03:00
2025-03-20T13:06:00+03:00
европа
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.Он также обратил внимание на то, что настрой Европы на милитаризацию диссонирует с настроем президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html
https://ria.ru/20250320/rogov-2006154361.html
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европа, дмитрий песков, в мире
Европа, Дмитрий Песков, В мире
Европы превратилась в партию войны, заявил Песков

Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Он также обратил внимание на то, что настрой Европы на милитаризацию диссонирует с настроем президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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