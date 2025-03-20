https://ria.ru/20250320/peskov-2006167381.html

Европы превратилась в партию войны, заявил Песков

Европы превратилась в партию войны, заявил Песков - РИА Новости, 20.03.2025

Европы превратилась в партию войны, заявил Песков

Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T12:46:00+03:00

2025-03-20T13:06:00+03:00

европа

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.Он также обратил внимание на то, что настрой Европы на милитаризацию диссонирует с настроем президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html

https://ria.ru/20250320/rogov-2006154361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, дмитрий песков, в мире