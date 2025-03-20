Европы превратилась в партию войны, заявил Песков
Песков: Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сигналы со стороны Брюсселя главным образом касаются планов по милитаризации Европы, а не мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.
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Он также обратил внимание на то, что настрой Европы на милитаризацию диссонирует с настроем президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.