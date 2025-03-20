https://ria.ru/20250320/pereschet-2006097076.html

Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону

Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону - РИА Новости, 20.03.2025

Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону

Звонок по телефону с обещанием пересчета квартплаты - уловка мошенников с целью отъема денег у населения, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:18:00+03:00

2025-03-20T03:18:00+03:00

2025-03-20T03:31:00+03:00

общество

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Звонок по телефону с обещанием пересчета квартплаты - уловка мошенников с целью отъема денег у населения, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.Пользуясь этим поводом, они устанавливают первоначальный контакт с потерпевшим, уверяя, что тот переплачивает за ЖКХ и ему полагается возврат денег. Дальнейшее зависит от степени технической продвинутости жертвы.“Может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу”, — пояснил юрист.Если человек недостаточно компетентен, изобретают любые другие схемы, например, предлагая сначала оплатить “страховку”, “налог” или “комиссию”, для чего нужно снять деньги со счета либо оформить кредит.Всегда важно помнить, что любой перерасчет коммунальных платежей возможен лишь по инициативе потребителя. Исключение - подозрения в незаконном потреблении или недоплате, но тогда деньги не вернут, а, напротив, заставят доплатить, заключил Телегин.

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общество, мошенничество, мошенники, россия