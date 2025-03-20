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Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону - РИА Новости, 20.03.2025
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03:18 20.03.2025 (обновлено: 03:31 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/pereschet-2006097076.html
Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону
Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону - РИА Новости, 20.03.2025
Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону
Звонок по телефону с обещанием пересчета квартплаты - уловка мошенников с целью отъема денег у населения, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:18:00+03:00
2025-03-20T03:31:00+03:00
общество
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Звонок по телефону с обещанием пересчета квартплаты - уловка мошенников с целью отъема денег у населения, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.Пользуясь этим поводом, они устанавливают первоначальный контакт с потерпевшим, уверяя, что тот переплачивает за ЖКХ и ему полагается возврат денег. Дальнейшее зависит от степени технической продвинутости жертвы.“Может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу”, — пояснил юрист.Если человек недостаточно компетентен, изобретают любые другие схемы, например, предлагая сначала оплатить “страховку”, “налог” или “комиссию”, для чего нужно снять деньги со счета либо оформить кредит.Всегда важно помнить, что любой перерасчет коммунальных платежей возможен лишь по инициативе потребителя. Исключение - подозрения в незаконном потреблении или недоплате, но тогда деньги не вернут, а, напротив, заставят доплатить, заключил Телегин.
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общество, мошенничество, мошенники, россия
Общество, Мошенничество, мошенники, Россия
Юрист рассказал об опасности пересчета квартплаты по телефону

Юрист Телегин назвал звонки с обещанием пересчета квартплаты уловкой мошенников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Звонок по телефону с обещанием пересчета квартплаты - уловка мошенников с целью отъема денег у населения, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
Пользуясь этим поводом, они устанавливают первоначальный контакт с потерпевшим, уверяя, что тот переплачивает за ЖКХ и ему полагается возврат денег. Дальнейшее зависит от степени технической продвинутости жертвы.
«
“Может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу”, — пояснил юрист.
Если человек недостаточно компетентен, изобретают любые другие схемы, например, предлагая сначала оплатить “страховку”, “налог” или “комиссию”, для чего нужно снять деньги со счета либо оформить кредит.
Всегда важно помнить, что любой перерасчет коммунальных платежей возможен лишь по инициативе потребителя. Исключение - подозрения в незаконном потреблении или недоплате, но тогда деньги не вернут, а, напротив, заставят доплатить, заключил Телегин.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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