https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:25:00+03:00
2025-03-20T23:25:00+03:00
2025-03-20T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос", — сказала она.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Но всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
киев
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Мария Захарова
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
МИД России: Москва считает, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие