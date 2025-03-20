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Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 20.03.2025 (обновлено: 23:57 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России
Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:25:00+03:00
2025-03-20T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.&quot;Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос&quot;, — сказала она.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Но всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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в мире, россия, киев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Мария Захарова
Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России

МИД России: Москва считает, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
«

"Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос", — сказала она.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Но всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд ТрампМария Захарова
 
 
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