https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html

Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России

Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России - РИА Новости, 20.03.2025

Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, заявил МИД России

Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:25:00+03:00

2025-03-20T23:25:00+03:00

2025-03-20T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, и есть вопрос, как Вашингтон с этим справится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос", — сказала она.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Но всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, мария захарова