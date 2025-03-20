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Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 20.03.2025
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21:05 20.03.2025 (обновлено: 21:14 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peregovory-2006321198.html
Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе
Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 20.03.2025
Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе
Высокопоставленная израильская делегация, как ожидается, посетит Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, сообщает портал... РИА Новости, 20.03.2025
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сша
в мире
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дональд трамп
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Высокопоставленная израильская делегация, как ожидается, посетит Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительствах США и Израиля."Израильскую делегацию возглавят ведущие советники (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби", - приводит издание слова источников.В состав делегации также войдут высокопоставленные представители израильских Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии, сообщили чиновники. Ожидается, что они встретятся с американской командой во главе с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и представителями госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США.Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
https://ria.ru/20250320/iran-2006280166.html
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израиль, сша, в мире, иран, дональд трамп, моссад, министерство обороны сша, майк уолтц, али хаменеи
Израиль, США, В мире, Иран, Дональд Трамп, Моссад, Министерство обороны США, Майк Уолтц, Али Хаменеи
Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе

Axios: Израиль и США проведут переговоры по Ирану на следующей неделе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Высокопоставленная израильская делегация, как ожидается, посетит Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительствах США и Израиля.
«
"Израильскую делегацию возглавят ведущие советники (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби", - приводит издание слова источников.
В состав делегации также войдут высокопоставленные представители израильских Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии, сообщили чиновники. Ожидается, что они встретятся с американской командой во главе с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и представителями госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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ИзраильСШАВ миреИранДональд ТрампМоссадМинистерство обороны СШАМайк УолтцАли Хаменеи
 
 
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