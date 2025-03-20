https://ria.ru/20250320/peregovory-2006321198.html

Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе

Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 20.03.2025

Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе

Высокопоставленная израильская делегация, как ожидается, посетит Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, сообщает портал... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:05:00+03:00

2025-03-20T21:05:00+03:00

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израиль

сша

в мире

иран

дональд трамп

моссад

министерство обороны сша

майк уолтц

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Высокопоставленная израильская делегация, как ожидается, посетит Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительствах США и Израиля."Израильскую делегацию возглавят ведущие советники (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби", - приводит издание слова источников.В состав делегации также войдут высокопоставленные представители израильских Совета национальной безопасности, военных, Моссада, МИД, минобороны и комиссии по атомной энергии, сообщили чиновники. Ожидается, что они встретятся с американской командой во главе с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и представителями госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США.Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

https://ria.ru/20250320/iran-2006280166.html

израиль

сша

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, сша, в мире, иран, дональд трамп, моссад, министерство обороны сша, майк уолтц, али хаменеи