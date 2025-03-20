https://ria.ru/20250320/peregovory-2006167849.html

Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль

Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль - РИА Новости, 20.03.2025

Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:48:00+03:00

2025-03-20T12:48:00+03:00

2025-03-20T12:51:00+03:00

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дмитрий песков

саудовская аравия

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html

россия

саудовская аравия

сша

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россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, саудовская аравия, сша, в мире