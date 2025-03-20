https://ria.ru/20250320/peregovory-2006167849.html
Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль
Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль - РИА Новости, 20.03.2025
Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль
Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:48:00+03:00
2025-03-20T12:48:00+03:00
2025-03-20T12:51:00+03:00
россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
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россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, саудовская аравия, сша, в мире
Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Саудовская Аравия, США, В мире
Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль
Песков: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в ближайшее время