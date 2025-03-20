https://ria.ru/20250320/pavodki-2006117725.html

Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах

Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах - РИА Новости, 20.03.2025

Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах

Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах страны, паводком подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:28:00+03:00

2025-03-20T09:28:00+03:00

2025-03-20T13:57:00+03:00

паводки в россии — 2025

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происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах страны, паводком подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков автомобильных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития половодья наблюдается в 11 субъектах России. Остаются затопленными в девяти населенных пунктах и двух СНТ 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов."Наиболее сложная обстановка складывалась в Челябинской области, Республике Башкортостан и Красноярском крае. Спасатели МЧС проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", — заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

паводки в россии — 2025, россия, происшествия