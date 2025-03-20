https://ria.ru/20250320/pavodki-2006117725.html
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах - РИА Новости, 20.03.2025
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах
Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах страны, паводком подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:28:00+03:00
2025-03-20T09:28:00+03:00
2025-03-20T13:57:00+03:00
паводки в россии — 2025
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах страны, паводком подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков автомобильных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития половодья наблюдается в 11 субъектах России. Остаются затопленными в девяти населенных пунктах и двух СНТ 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов."Наиболее сложная обстановка складывалась в Челябинской области, Республике Башкортостан и Красноярском крае. Спасатели МЧС проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", — заключил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паводки в россии — 2025, россия, происшествия
Паводки в России — 2025, Россия, Происшествия
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах
Паводок подтопил 63 дома и 363 участка в 11 регионах России
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 регионах страны, паводком подтоплены 63 жилых дома, 363 приусадебных участка, 54 моста и 35 участков автомобильных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"На сегодняшний день активная фаза развития половодья наблюдается в 11 субъектах России. Остаются затопленными в девяти населенных пунктах и двух СНТ 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за минувшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов.
"Наиболее сложная обстановка складывалась в Челябинской области, Республике Башкортостан и Красноярском крае. Спасатели МЧС проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости", — заключил представитель ведомства.