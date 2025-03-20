https://ria.ru/20250320/patsientka-2006107217.html
Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 20.03.2025
Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Врачи оценивают состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:44:00+03:00
2025-03-20T07:44:00+03:00
2025-03-20T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006106596_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0621fdcac92e1a7751f803b5643d2858.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. Позднее губернатор сообщил, что также частично выбило окна в двух детских садах и школе. "Врачи оценивают состояние пострадавшей женщины как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006105483.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006106596_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e4377336f1e4cc25974b116fab5805d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет
Бусаргин: угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет