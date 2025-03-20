https://ria.ru/20250320/patsientka-2006107217.html

Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет - РИА Новости, 20.03.2025

Угрозы жизни пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область нет

Врачи оценивают состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:44:00+03:00

2025-03-20T07:44:00+03:00

2025-03-20T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. Позднее губернатор сообщил, что также частично выбило окна в двух детских садах и школе. "Врачи оценивают состояние пострадавшей женщины как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250320/bespilotniki-2006105483.html

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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин