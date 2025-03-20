https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией - РИА Новости, 20.03.2025
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:55:00+03:00
2025-03-20T14:55:00+03:00
2025-03-20T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. Ранее телерадиокомпания сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала соответствующий законопроект. "Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу", - говорится в материале. По информации ERR, за законопроект проголосовали 14 депутатов, против - 61.
https://ria.ru/20250320/muzhchina-2006196123.html
https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html
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в мире, россия, эстония
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
ERR: парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала соответствующий законопроект.
"Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу", - говорится в материале.
По информации ERR, за законопроект проголосовали 14 депутатов, против - 61.