https://ria.ru/20250320/parlament-2006215531.html

Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией

Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией - РИА Новости, 20.03.2025

Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:55:00+03:00

2025-03-20T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. Ранее телерадиокомпания сообщала, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала соответствующий законопроект. "Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу", - говорится в материале. По информации ERR, за законопроект проголосовали 14 депутатов, против - 61.

https://ria.ru/20250320/muzhchina-2006196123.html

https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html

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