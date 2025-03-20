https://ria.ru/20250320/parizh-2006329417.html

Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg

Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025

Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg

Лидеры ряда европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, а также Канады встретятся в Париже на следующей неделе для обсуждения своей позиции по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, а также Канады встретятся в Париже на следующей неделе для обсуждения своей позиции по украинскому конфликту и его урегулированию, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Лидеры из европейских стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу... Участие примут некоторые из стран Евросоюза, в том числе Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания и Канада", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html

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в мире, париж, украина, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, канада, франция, россия