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Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 20.03.2025 (обновлено: 22:27 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/parizh-2006329417.html
Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg
Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg
Лидеры ряда европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, а также Канады встретятся в Париже на следующей неделе для обсуждения своей позиции по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:12:00+03:00
2025-03-20T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
париж
украина
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, а также Канады встретятся в Париже на следующей неделе для обсуждения своей позиции по украинскому конфликту и его урегулированию, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Лидеры из европейских стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу... Участие примут некоторые из стран Евросоюза, в том числе Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания и Канада", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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в мире, париж, украина, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, канада, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Канада, Франция, Россия
Лидеры стран ЕС встретятся в Париже по вопросу Украины, передает Bloomberg

Bloomberg: лидеры ряда стран Европы встретятся в Париже для обсуждения Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, а также Канады встретятся в Париже на следующей неделе для обсуждения своей позиции по украинскому конфликту и его урегулированию, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Лидеры из европейских стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу... Участие примут некоторые из стран Евросоюза, в том числе Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания и Канада", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПарижУкраинаВеликобританияКир СтармерЭммануэль МакронЕвросоюзКанадаФранцияРоссия
 
 
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