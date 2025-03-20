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Опасная оттепель. Правила безопасности на весеннем льду - РИА Новости, 20.03.2025
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Опасная оттепель. Правила безопасности на весеннем льду
Опасная оттепель. Правила безопасности на весеннем льду - РИА Новости, 20.03.2025
Опасная оттепель. Правила безопасности на весеннем льду
Несмотря на раннюю весну, множество московских водоемов не спешат освобождаться ото льда, по которому некоторые смельчаки все еще катаются на лыжах и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:00:00+03:00
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Несмотря на раннюю весну, множество московских водоемов не спешат освобождаться ото льда, по которому некоторые смельчаки все еще катаются на лыжах и "ватрушках". Что уж говорить про рыбаков, которые покоряют лед до последнего, каким бы он тонким ни был. Корреспондент РИА Новости обратился в Московскую городскую поисково-спасательную службу на водных объектах (МГПСС) и узнал, чем опасен весенний лед и какие правила безопасности следует соблюдать горожанам.Оценка обстановкиРазумеется, лучше всего вообще не выходить на лед. Для пересечения водоемов и русел рек следует пользоваться пешеходными мостами или путями обхода.Если по каким-то причинам вы все-таки оказались на льду, то, в первую очередь необходимо оценить, выдержит ли он вас. Не проверяйте его прочность ударами ноги. Возьмите палку или ветку, чтобы простукивать поверхность перед каждым шагом. Подручное средство также поможет выбраться из полыньи в случае провала.В МГПСС рекомендуют избегать мест, где бьют подводные ключи, торчат из-подо льда водоросли, палки или на поверхность выступает вода. Лед темно-зеленого и желтоватого цвета обходите стороной. Передвигаться лучше всего не одному, а в паре на расстоянии не менее двух метров друг от друга, и идти след в след.Под контролем спасателейЗа гуляющими по льду, равно как и обстановкой на воде и в прибрежной зоне в целом, следят специалисты МГПСС. Спасатели патрулируют московские водоемы в течение круглого года. Крупные водные артерии столицы осматривают экипажи на судах на воздушной подушке.Дополнительно московские спасатели объезжают водоемы на подвижных спасательных постах, оборудованных необходимым инвентарем для оказания помощи: носилками, концами Александрова, спасательными кругами и жилетами, гидрокостюмами для водолазов.Во время патрулирования спасатели не только проводят визуальный осмотр вверенных им участков, но и активно взаимодействуют с горожанами. С рыбаками, собачниками, отдыхающими у воды и детьми проводят профилактические беседы и напоминают, как избежать провала в полынью, и что делать, если это все-таки произошло.Пренебрегать рекомендациями спасателей не стоит, а лучше крепко их запомнить и передать членам семьи, особенно маленьким. Во время патрулирования специалисты МГПСС раздают отдыхающим информационные листовки, где прописаны все основные правила безопасности нахождения у воды и на льду.Алгоритм спасенияЕсли лед под ногами трескается, нужно остановиться, лечь, чтобы снизить нагрузку на поверхность, и осторожно отползать назад, объясняют в МГПСС. В том случае, если треска не слышно, но лед начинает проседать, двигайтесь в сторону берега по своим следам, не поднимая ног и шаркая. Компании из нескольких человек в такой ситуации важно соблюдать дистанцию не менее шести метров между друг другом.Если лед все-таки треснул, во время падения необходимо вытянуть руки в стороны, чтобы не уйти под воду и задержаться на поверхности.Если вы можете достать телефон, и он в рабочем состоянии, попытайтесь позвонить по единому номеру экстренных служб "112". В любом случае подавайте сигналы о помощи: кричите, размахивайте руками. Если у вас в руках осталась палка, ее нужно расположить перпендикулярно полынье и выбираться на лед, упираясь в его кромку. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела, следует осторожно перекатитесь подальше от места провала.Выбравшись на берег, разогрейтесь, чтобы не допустить переохлаждения. Первым делом снимите с себя мокрую верхнюю одежду, чтобы она не сковывала движения и не забирала тепло. Приседайте, отожмитесь несколько раз, побегайте на месте или с силой разотрите конечности. Подойдет любая активность, главное двигаться, не стоять на месте, чтобы разогнать кровь по организму. Одновременно с этим кричите и подавайте сигналы о помощи. По прибытии на место спасатели МГПСС окажут первую помощь и при необходимости вызовут скорую.
https://realty.ria.ru/20211102/spasateli-1757344197.html
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москва, лед, спасатели
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, лед, спасатели

Опасная оттепель. Правила безопасности на весеннем льду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Несмотря на раннюю весну, множество московских водоемов не спешат освобождаться ото льда, по которому некоторые смельчаки все еще катаются на лыжах и "ватрушках". Что уж говорить про рыбаков, которые покоряют лед до последнего, каким бы он тонким ни был. Корреспондент РИА Новости обратился в Московскую городскую поисково-спасательную службу на водных объектах (МГПСС) и узнал, чем опасен весенний лед и какие правила безопасности следует соблюдать горожанам.

Оценка обстановки

Разумеется, лучше всего вообще не выходить на лед. Для пересечения водоемов и русел рек следует пользоваться пешеходными мостами или путями обхода.
Если по каким-то причинам вы все-таки оказались на льду, то, в первую очередь необходимо оценить, выдержит ли он вас. Не проверяйте его прочность ударами ноги. Возьмите палку или ветку, чтобы простукивать поверхность перед каждым шагом. Подручное средство также поможет выбраться из полыньи в случае провала.
В МГПСС рекомендуют избегать мест, где бьют подводные ключи, торчат из-подо льда водоросли, палки или на поверхность выступает вода. Лед темно-зеленого и желтоватого цвета обходите стороной. Передвигаться лучше всего не одному, а в паре на расстоянии не менее двух метров друг от друга, и идти след в след.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве
Мужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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Мужчина во время снегопада на берегу Коньковского пруда в Москве

Под контролем спасателей

За гуляющими по льду, равно как и обстановкой на воде и в прибрежной зоне в целом, следят специалисты МГПСС. Спасатели патрулируют московские водоемы в течение круглого года. Крупные водные артерии столицы осматривают экипажи на судах на воздушной подушке.
Дополнительно московские спасатели объезжают водоемы на подвижных спасательных постах, оборудованных необходимым инвентарем для оказания помощи: носилками, концами Александрова, спасательными кругами и жилетами, гидрокостюмами для водолазов.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов. Они регулярно замеряют толщину льда в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Во время патрулирования спасатели не только проводят визуальный осмотр вверенных им участков, но и активно взаимодействуют с горожанами. С рыбаками, собачниками, отдыхающими у воды и детьми проводят профилактические беседы и напоминают, как избежать провала в полынью, и что делать, если это все-таки произошло.
Пренебрегать рекомендациями спасателей не стоит, а лучше крепко их запомнить и передать членам семьи, особенно маленьким. Во время патрулирования специалисты МГПСС раздают отдыхающим информационные листовки, где прописаны все основные правила безопасности нахождения у воды и на льду.

Алгоритм спасения

Если лед под ногами трескается, нужно остановиться, лечь, чтобы снизить нагрузку на поверхность, и осторожно отползать назад, объясняют в МГПСС. В том случае, если треска не слышно, но лед начинает проседать, двигайтесь в сторону берега по своим следам, не поднимая ног и шаркая. Компании из нескольких человек в такой ситуации важно соблюдать дистанцию не менее шести метров между друг другом.
Водные спасатели готовятся к зимнему периоду - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Если лед все-таки треснул, во время падения необходимо вытянуть руки в стороны, чтобы не уйти под воду и задержаться на поверхности.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели готовятся к зимнему периоду
Водные спасатели готовятся к зимнему периоду - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водные спасатели готовятся к зимнему периоду
Если вы можете достать телефон, и он в рабочем состоянии, попытайтесь позвонить по единому номеру экстренных служб "112". В любом случае подавайте сигналы о помощи: кричите, размахивайте руками. Если у вас в руках осталась палка, ее нужно расположить перпендикулярно полынье и выбираться на лед, упираясь в его кромку. После чего, не вставая на ноги, чтобы распределить вес тела, следует осторожно перекатитесь подальше от места провала.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве
Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве
Выбравшись на берег, разогрейтесь, чтобы не допустить переохлаждения. Первым делом снимите с себя мокрую верхнюю одежду, чтобы она не сковывала движения и не забирала тепло. Приседайте, отожмитесь несколько раз, побегайте на месте или с силой разотрите конечности. Подойдет любая активность, главное двигаться, не стоять на месте, чтобы разогнать кровь по организму. Одновременно с этим кричите и подавайте сигналы о помощи. По прибытии на место спасатели МГПСС окажут первую помощь и при необходимости вызовут скорую.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваледспасатели
 
 
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