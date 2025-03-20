https://ria.ru/20250320/oshibka-2006106411.html

Китайский эксперт назвал крупнейшую ошибку США и Украины

Китайский эксперт назвал крупнейшую ошибку США и Украины - РИА Новости, 20.03.2025

Китайский эксперт назвал крупнейшую ошибку США и Украины

Вторжение ВСУ в Курскую область стало крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины, заявил РИА Новости эксперт по американским вопросам Китайской академии... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:31:00+03:00

2025-03-20T07:31:00+03:00

2025-03-20T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область стало крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины, заявил РИА Новости эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян. "В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине", — сказал он.Эксперт отметил, что в 2023 году, после того как "весеннее наступление" ВСУ не принесло никаких результатов, Россия уже достигла ключевых целей в ходе специальной военной операции и получила преимущество для ведения переговоров стратегического уровня с США.Шестого августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В начале марта они перешли в масштабное наступление и, согласно сводкам Минобороны, за неделю освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу. ВСУ потеряли за эту неделю более двух тысяч солдат, подсчитало РИА Новости на основе данных военного ведомства.Президент США Дональд Трамп 14 марта попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить украинских военнослужащих, полностью окруженных в Курской области. Путин ответил, что для этого киевские власти должны приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.

https://ria.ru/20250320/dialog-2006105988.html

https://ria.ru/20250320/evropa-2006105334.html

курская область

россия

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курская область, россия, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины