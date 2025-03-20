Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
Орбан: Зеленский на саммите вел себя так, будто Украина уже вступила в ЕС
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Итоговый документ саммита ЕС в четверг подписали только 26 из 27 государств сообщества.
"В дискуссии (на саммите ЕС - ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
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