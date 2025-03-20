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Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
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22:44 20.03.2025 (обновлено: 22:48 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:44:00+03:00
2025-03-20T22:48:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Итоговый документ саммита ЕС в четверг подписали только 26 из 27 государств сообщества. "В дискуссии (на саммите ЕС - ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он уточнил, что в Венгрии скоро стартует опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. "И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать", - отметил Орбан.Венгерский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров пытался убедить остальные страны Европы "просто поддержать президента США в его мирных усилиях, а не пускаться в военные авантюры", но это не удалось, поэтому он "наложил вето" на итоговый документ саммита. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС

Орбан: Зеленский на саммите вел себя так, будто Украина уже вступила в ЕС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Итоговый документ саммита ЕС в четверг подписали только 26 из 27 государств сообщества.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому
Вчера, 19:56
"В дискуссии (на саммите ЕС - ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что в Венгрии скоро стартует опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. "И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать", - отметил Орбан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины
Вчера, 18:24
Венгерский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров пытался убедить остальные страны Европы "просто поддержать президента США в его мирных усилиях, а не пускаться в военные авантюры", но это не удалось, поэтому он "наложил вето" на итоговый документ саммита.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Зеленский: Эммануэль, извините, у меня разговор с журналистами - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга
Вчера, 11:19
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Орбан заявил, что не только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС
Вчера, 17:22
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
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