https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html

Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС

Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025

Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС

Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:44:00+03:00

2025-03-20T22:44:00+03:00

2025-03-20T22:48:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли" и вел себя так, что будто Украина уже вступила в ЕС, а не просит об этом, Будапешт не поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Итоговый документ саммита ЕС в четверг подписали только 26 из 27 государств сообщества. "В дискуссии (на саммите ЕС - ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он уточнил, что в Венгрии скоро стартует опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. "И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать", - отметил Орбан.Венгерский премьер подчеркнул, что в ходе переговоров пытался убедить остальные страны Европы "просто поддержать президента США в его мирных усилиях, а не пускаться в военные авантюры", но это не удалось, поэтому он "наложил вето" на итоговый документ саммита. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html

https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006143901.html

https://ria.ru/20250320/orban-2006252967.html

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