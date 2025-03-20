https://ria.ru/20250320/orban-2006252967.html

Орбан заявил, что не только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС

Орбан заявил, что не только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 20.03.2025

Орбан заявил, что не только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС

Только Венгрия на саммитах Евросоюза в открытую высказывается против членства Украины, в кулуарах заседаний гораздо больше стран разделяют такую позицию, и рано РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:22:00+03:00

2025-03-20T17:22:00+03:00

2025-03-20T17:22:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Только Венгрия на саммитах Евросоюза в открытую высказывается против членства Украины, в кулуарах заседаний гораздо больше стран разделяют такую позицию, и рано или поздно она станет официальной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Там, где нужно говорить прямо и честно, только Венгрия выступает против членства Украины в ЕС из-за упомянутых здесь финансовых, военных, правоохранительных и других аспектов. Но нас в коридоре больше. И рано или поздно из коридоров это проникнет в зал заседаний", - сказал Орбан в интервью порталу Patrióta. Он добавил, что Украина "всегда была страной, которая могла поддержать себя только крупными международными кредитами". Венгерский премьер указал, что в случае приема Украины в ЕС сообществу придется финансировать восстановление страны и функционирование украинского государства, а также отдать свой рынок для сельхозпродуктов по демпинговым ценам. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.

https://ria.ru/20250320/kallas-2006181399.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html

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