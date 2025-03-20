https://ria.ru/20250320/orban-2006090135.html

Орбан заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС

Орбан заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025

Орбан заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС

Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку оно в первый год стоило бы больше 1200 евро для каждой венгерской семьи, и до... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:26:00+03:00

2025-03-20T01:26:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку оно в первый год стоило бы больше 1200 евро для каждой венгерской семьи, и до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в сообщество переговоры об этом проводить нельзя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год. Каждая венгерская семья будет платить 500 тысяч форинтов на каждое хозяйство (более 1200 евро - ред.) за членство Украины. В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что в Венгрии сейчас проходит референдум о приеме Украины в ЕС и призвал европейских лидеров "даже не пытаться сформировать позицию" до того, как "станет известно мнение венгров".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250320/vengriya-2006089538.html

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