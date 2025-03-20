https://ria.ru/20250320/opornyy-2006211464.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.03.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения украинского опорного пункта в Сумской области. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:46:00+03:00
2025-03-20T14:46:00+03:00
2025-03-20T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
курчалоевский район
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения украинского опорного пункта в Сумской области. "На этот раз в центре внимания наших бойцов оказался опорный пункт противника на одном из участков фронта, а также расчет БПЛА в Сумской области. Удары по целям, как и всегда, были нанесены с хирургической точностью. Опорный пункт противника утратил свое значение, а операторы вражеских дронов больше не смогут вести наблюдение", - написал Кадыров. Он уточнил, что эта операция - результат совместной работы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни под руководством братьев Рустама и Исмаила Агуевых.
https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Сумской области
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Сумской области
2025-03-20T14:46
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, курчалоевский район, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Сумской области