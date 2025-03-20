https://ria.ru/20250320/operatory-2006111095.html
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры - РИА Новости, 20.03.2025
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:48:00+03:00
2025-03-20T08:48:00+03:00
2025-03-20T08:58:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в ведомстве."ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора - ред.) в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - сообщили в Роскомнадзоре.Отмечается, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры