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Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры - РИА Новости, 20.03.2025
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08:48 20.03.2025 (обновлено: 08:58 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/operatory-2006111095.html
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры - РИА Новости, 20.03.2025
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:48:00+03:00
2025-03-20T08:58:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в ведомстве."ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора - ред.) в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - сообщили в Роскомнадзоре.Отмечается, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры

РКН проверит операторов связи на использование иностранной инфраструктуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора - ред.) в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - сообщили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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