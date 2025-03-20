https://ria.ru/20250320/operatory-2006111095.html

Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры

Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры - РИА Новости, 20.03.2025

Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры

Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:48:00+03:00

2025-03-20T08:48:00+03:00

2025-03-20T08:58:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проведет проверки российских сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в ведомстве."ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора - ред.) в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - сообщили в Роскомнадзоре.Отмечается, что исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета.

https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии