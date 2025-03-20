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Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины - РИА Новости, 20.03.2025
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19:32 20.03.2025 (обновлено: 19:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/oon-2006300019.html
Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины
Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины - РИА Новости, 20.03.2025
Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с РФ, США или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, но готов выступить в такой... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:32:00+03:00
2025-03-20T19:42:00+03:00
россия
сша
украина
оон
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с РФ, США или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, но готов выступить в такой роли, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак."Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся. Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, сша, украина, оон, в мире, антониу гутерреш
Россия, США, Украина, ООН, В мире, Антониу Гутерреш
Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины

Замглавы ООН Хак: Гутерреш готов помочь России, США и Украине в переговорах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в последнее время не связывался с РФ, США или Украиной с предложением о посредничестве в переговорах, но готов выступить в такой роли, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
"Нет недавних звонков, о которых можно упомянуть. Но что я могу сказать, так это то, что генеральный секретарь ясно дал понять своим различным собеседникам о готовности ООН предоставить свои добрые услуги, если стороны согласятся. Как вы знаете, в случае с Россией и Украиной он уже делал это в прошлом, в том числе в рамках черноморской зерновой инициативы несколько лет назад. И он готов сделать это снова, если позволят условия", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
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19 марта, 16:30
 
РоссияСШАУкраинаООНВ миреАнтониу Гутерреш
 
 
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