Одесса частично обесточена после взрывов
Одесса частично обесточена после взрывов, у жителей города пропал свет
© Фото : соцсетиДым над Одессой
© Фото : соцсети
Дым над Одессой. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская".
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе.
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"Часть одесситов сообщают, что у них пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе. "В южных районах города слышны взрывы... Атака продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже и украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска.
Ранее в четверг украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в Кременчуге, расположенном в Полтавской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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