Рейтинг@Mail.ru
Одесса частично обесточена после взрывов - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 20.03.2025 (обновлено: 23:50 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/odessa-2006337952.html
Одесса частично обесточена после взрывов
Одесса частично обесточена после взрывов - РИА Новости, 20.03.2025
Одесса частично обесточена после взрывов
Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:49:00+03:00
2025-03-20T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
кременчуг
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966269214_0:477:750:899_1920x0_80_0_0_b9ec0a9e44e01c049c7b3cb3cc4b569f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская". Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. "Часть одесситов сообщают, что у них пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе. "В южных районах города слышны взрывы... Атака продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Позже и украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска.Ранее в четверг украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в Кременчуге, расположенном в Полтавской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966269214_0:336:750:899_1920x0_80_0_0_feff7a102fd1bb0eef32e29ec5496860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, кременчуг, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, страна.ua, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Кременчуг, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Запорожская областная государственная администрация
Одесса частично обесточена после взрывов

Одесса частично обесточена после взрывов, у жителей города пропал свет

© Фото : соцсетиДым над Одессой
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : соцсети
Дым над Одессой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская".
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Одессе и Кировограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
28 ноября 2024, 06:54
«
"Часть одесситов сообщают, что у них пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе. "В южных районах города слышны взрывы... Атака продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже и украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска.
Ранее в четверг украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в Кременчуге, расположенном в Полтавской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияКременчугГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСтрана.uaЗапорожская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала