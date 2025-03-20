https://ria.ru/20250320/odessa-2006337952.html

Одесса частично обесточена после взрывов

Одесса частично обесточена после взрывов - РИА Новости, 20.03.2025

Одесса частично обесточена после взрывов

Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Город Одесса частично обесточен после взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Думская". Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. "Часть одесситов сообщают, что у них пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе. "В южных районах города слышны взрывы... Атака продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Позже и украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с электричеством в некоторых районах Одессы и города Черноморска.Ранее в четверг украинское издание "Общественное Новости" сообщало о взрыве в Кременчуге, расположенном в Полтавской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

кременчуг

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Наталья Макарова

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