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Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 20.03.2025
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:28:00+03:00
2025-03-20T20:28:00+03:00
2025-03-20T20:42:00+03:00
азбука вкуса
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по делу о крупном мошенничестве, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших."Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей",- говорится в сообщении бюро, размещенном в Telegram - канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азбука вкуса, происшествия, россия
Азбука вкуса, Происшествия, Россия
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" и штраф