https://ria.ru/20250320/obvinenie-2006317273.html

Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"

Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 20.03.2025

Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"

Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:28:00+03:00

2025-03-20T20:28:00+03:00

2025-03-20T20:42:00+03:00

азбука вкуса

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по делу о крупном мошенничестве, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших."Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей",- говорится в сообщении бюро, размещенном в Telegram - канале.

https://ria.ru/20241121/delo-1985077693.html

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Наталья Макарова

азбука вкуса, происшествия, россия