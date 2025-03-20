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Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 20.03.2025
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20:28 20.03.2025 (обновлено: 20:42 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/obvinenie-2006317273.html
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 20.03.2025
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по... РИА Новости, 20.03.2025
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азбука вкуса
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по делу о крупном мошенничестве, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших."Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей",- говорится в сообщении бюро, размещенном в Telegram - канале.
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азбука вкуса, происшествия, россия
Азбука вкуса, Происшествия, Россия
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"

Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса" и штраф

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСеть магазинов "Азбука вкуса"
Сеть магазинов Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сеть магазинов "Азбука вкуса". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 9,5 лет колонии и штраф более 1 миллиарда рублей бывшему совладельцу "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому по делу о крупном мошенничестве, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют в деле интересы потерпевших.
«
"Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей",- говорится в сообщении бюро, размещенном в Telegram - канале.
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