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В Запорожской области прогремели пять взрывов - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/obstrel-2006283811.html
В Запорожской области прогремели пять взрывов
В Запорожской области прогремели пять взрывов - РИА Новости, 20.03.2025
В Запорожской области прогремели пять взрывов
Массированный артиллерийский обстрел идет в Каменке-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:49:00+03:00
2025-03-20T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Массированный артиллерийский обстрел идет в Каменке-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Ранее МЧС России сообщало, что пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не пострадали. "Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", - написал Балицкий.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006279278.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Запорожской области прогремели пять взрывов

Губернатор Балицкий сообщил о массированном артобстреле Каменки-Днепровской

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Массированный артиллерийский обстрел идет в Каменке-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщало, что пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не пострадали.
"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", - написал Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Последствия атаки ВСУ на пожарную часть в городе Каменка-Днепровская Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области
Вчера, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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