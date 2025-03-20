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В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива

В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 20.03.2025

В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву. РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T14:35:00+03:00

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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году