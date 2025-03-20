https://ria.ru/20250320/obstrel-2006202655.html
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 20.03.2025
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:30:00+03:00
2025-03-20T14:30:00+03:00
2025-03-20T14:35:00+03:00
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451992_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_092af42932c3980b19006e5462de816f.jpg
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6abc4f01689c3b7cc4bc5e76c178021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива