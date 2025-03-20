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В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 20.03.2025
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14:30 20.03.2025 (обновлено: 14:35 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/obstrel-2006202655.html
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 20.03.2025
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:30:00+03:00
2025-03-20T14:35:00+03:00
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральная часть Тель-Авива
Центральная часть Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Центральная часть Тель-Авива. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву.
«
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли город Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистские массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
19 марта, 15:20
 
В миреТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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