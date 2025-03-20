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Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.03.2025
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:41:00+03:00
2025-03-20T00:41:00+03:00
2025-03-20T00:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении ... Всего выпущено 33 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о 12 пострадавших мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006086870.html
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донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 33 боеприпаса