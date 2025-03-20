Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России
ГП признала германское "Общество внешней политики" нежелательным в России
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики)*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации Генеральной прокуратуры, организация была создана в 1955 году, а ее штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач общества является "дискредитация внутренней и внешней политики российских властей". Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.
С начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на Россию и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи. Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями, отмечается в релизе.
* Организация признана нежелательной в России