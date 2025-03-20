https://ria.ru/20250320/obschestvo-2006108521.html

Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России

Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России - РИА Новости, 20.03.2025

Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:04:00+03:00

2025-03-20T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики)*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V.*, ФРГ (Немецкое общество внешней политики* - ред.)", - говорится в сообщении.По информации Генеральной прокуратуры, организация была создана в 1955 году, а ее штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач общества является "дискредитация внутренней и внешней политики российских властей". Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений. С начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на Россию и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи. Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями, отмечается в релизе.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, берлин (город)