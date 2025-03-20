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Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России - РИА Новости, 20.03.2025
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08:04 20.03.2025 (обновлено: 08:05 20.03.2025)
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Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России
Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России - РИА Новости, 20.03.2025
Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики)*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V.*, ФРГ (Немецкое общество внешней политики* - ред.)", - говорится в сообщении.По информации Генеральной прокуратуры, организация была создана в 1955 году, а ее штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач общества является "дискредитация внутренней и внешней политики российских властей". Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений. С начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на Россию и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи. Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями, отмечается в релизе.* Организация признана нежелательной в России
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в мире, россия, германия, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Берлин (город)
Германское "Общество внешней политики"* признали нежелательным в России

ГП признала германское "Общество внешней политики" нежелательным в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики)*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V.*, ФРГ (Немецкое общество внешней политики* - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации Генеральной прокуратуры, организация была создана в 1955 году, а ее штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач общества является "дискредитация внутренней и внешней политики российских властей". Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.
С начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на Россию и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи. Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями, отмечается в релизе.
* Организация признана нежелательной в России
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