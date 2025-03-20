https://ria.ru/20250320/oborona-2006329107.html

ЕС планирует выделить на оборону 800 миллиардов евро

ЕС планирует выделить на оборону 800 миллиардов евро - РИА Новости, 20.03.2025

ЕС планирует выделить на оборону 800 миллиардов евро

Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели,... РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T22:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники."ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - пишет DPA со ссылкой на источники в нескольких делегациях."Согласно плану, только в течение ближайших четырех лет будет мобилизовано в общей сложности 800 миллиардов евро", - добавляет DPA.Сообщается, что Европейская комиссия намерена выделить 150 миллиардов евро кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Также предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил ЕС по ограничению долгов.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html

https://ria.ru/20250319/strategiya-2006078336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, в мире, россия, европа, москва, такер карлсон, владимир путин, нато