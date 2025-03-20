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СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа - РИА Новости, 20.03.2025
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10:08 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа
На Украине считают идею американского лидера Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США нереализуемой, пишет New York Times. РИА Новости, 20.03.2025
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На Украине считают идею американского лидера Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США нереализуемой, пишет New York Times."Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, скорее всего, невыполнимой", — говорится в материале.В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп
СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа

NYT: украинские энергетики раскритиковали идею Трампа о контроле США над АЭС

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На Украине считают идею американского лидера Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США нереализуемой, пишет New York Times.
«
"Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, скорее всего, невыполнимой", — говорится в материале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В США рассказали, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент
Вчера, 09:35
В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.
Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Зеленский об ожидании телефонного звонка от Трампа - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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В миреУкраинаСШАКиевДональд Трамп
 
 
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