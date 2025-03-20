https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html

СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа

СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ рассказали о реакции на Украине на новое предложение Трампа

На Украине считают идею американского лидера Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США нереализуемой, пишет New York Times. РИА Новости, 20.03.2025

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На Украине считают идею американского лидера Дональда Трампа о передаче украинских атомных электростанций под контроль США нереализуемой, пишет New York Times."Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, скорее всего, невыполнимой", — говорится в материале.В четверг ночью глава американского минэнерго Крис Райт в эфире телеканала Fox News заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя разговор, Трамп заявил Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.

https://ria.ru/20250320/konflikt-2006120449.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп