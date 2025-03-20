https://ria.ru/20250320/novosti-2006163786.html

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T12:33:00+03:00

2025-03-20T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

суджа

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КУРСК, 20 мар — РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету с фейковыми текстами."Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета", — сообщила она.На фото печатного издания, предоставленном агентству, можно увидеть название газеты "Свободная курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи Минобороны сообщило 13 марта.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250320/vsu-2006095109.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, суджа