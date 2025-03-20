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ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 20.03.2025 (обновлено: 14:19 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/novosti-2006163786.html
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:33:00+03:00
2025-03-20T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
суджа
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КУРСК, 20 мар — РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету с фейковыми текстами."Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета", — сообщила она.На фото печатного издания, предоставленном агентству, можно увидеть название газеты "Свободная курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи Минобороны сообщило 13 марта.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006095109.html
курская область
суджа
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курская область, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджа
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

Жительница Суджи Рыльская: ВСУ раздавали населению газеты с фейковыми новостями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Судже
Российский военнослужащий в Судже - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Судже. Архивное фото
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КУРСК, 20 мар — РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету с фейковыми текстами.
"Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета", — сообщила она.
© РИА НовостиВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
ВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости
ВСУ во время оккупации Суджи раздавали газеты со лживыми пропагандистскими текстами
На фото печатного издания, предоставленном агентству, можно увидеть название газеты "Свободная курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи Минобороны сообщило 13 марта.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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