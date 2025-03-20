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Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона - РИА Новости, 20.03.2025
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04:29 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/nomer-2006099849.html
Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона
Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона - РИА Новости, 20.03.2025
Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона
Почти четверть (23%) россиян пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона, 98% респондентов знают о том,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:29:00+03:00
2025-03-20T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона, 98% респондентов знают о том, что есть такая возможность, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (98%) знают о возможности сменить оператора связи с сохранением номера телефона, 23% пробовали это сделать в течение последних двух лет, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Шесть из десяти (60%) опрошенных, которые пытались сменить оператора и при этом сохранить свой номер телефона, смогли это сделать, у 5% из них не получилось оставить старый номер. По словам 10% респондентов, пробовавших сменить мобильного оператора, основной сложностью в этом процессе оказалась временная потеря связи, 8% сказали, что столкнулись с назойливыми звонками сотрудников, которые предлагали не менять оператора. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2 тысяч россиян старше 18 лет, которые пользуются услугами мобильных операторов связи. Метод опроса - интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
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96
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353
60
353
60
общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона

ВЦИОМ: почти четверть россиян пробовали сменить оператора связи, сохранив номер

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Depositphotos.com / Im_Yanis
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона, 98% респондентов знают о том, что есть такая возможность, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян (98%) знают о возможности сменить оператора связи с сохранением номера телефона, 23% пробовали это сделать в течение последних двух лет, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Шесть из десяти (60%) опрошенных, которые пытались сменить оператора и при этом сохранить свой номер телефона, смогли это сделать, у 5% из них не получилось оставить старый номер.
По словам 10% респондентов, пробовавших сменить мобильного оператора, основной сложностью в этом процессе оказалась временная потеря связи, 8% сказали, что столкнулись с назойливыми звонками сотрудников, которые предлагали не менять оператора.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2 тысяч россиян старше 18 лет, которые пользуются услугами мобильных операторов связи. Метод опроса - интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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