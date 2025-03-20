https://ria.ru/20250320/nato-2006104206.html

Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт

Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2025

Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт

Киев уже месяц отправляет военных специалистов в страны Европы в качестве инструкторов для армий стран НАТО, Англия и Франция первыми приняли опытных украинских РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:35:00+03:00

2025-03-20T06:35:00+03:00

2025-03-20T06:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

виталий киселев

алексей гончаренко

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Киев уже месяц отправляет военных специалистов в страны Европы в качестве инструкторов для армий стран НАТО, Англия и Франция первыми приняли опытных украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Украина направляет подразделения ВСУ, такие как ГУР (главное управление разведки), ССО (силы спецопераций), из числа садистов "Азова", запрещенного Российской Федерацией, в другие государства, в том числе блок НАТО для выполнения задач, не связанных с Украиной. В качестве инструкторов для подготовки частей Франции, Англии, Германии, Польши, Румынии, Чехии, Болгарии", – сообщил военный эксперт. Также собеседник агентства уточнил, что отправка украинских военных специалистов в страны НАТО началась около месяца назад и выполняется как через дипломатические миссии стран Европы, так и частным образом. Англия и Франция уже направили в свои военные части и частные военные компании украинских военных специалистов, которые участвовали в боевых действиях с ВС России. Верховная рада 15 января в целом поддержала законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) . Утверждается, что цель проекта - обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами, и его принятие поможет привлечь больше военной техники.

https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html

англия

франция

киев

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англия, франция, киев, виталий киселев, алексей гончаренко, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины