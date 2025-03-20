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Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/nato-2006104206.html
Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт
Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2025
Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт
Киев уже месяц отправляет военных специалистов в страны Европы в качестве инструкторов для армий стран НАТО, Англия и Франция первыми приняли опытных украинских РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:35:00+03:00
2025-03-20T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
англия
франция
киев
виталий киселев
алексей гончаренко
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Киев уже месяц отправляет военных специалистов в страны Европы в качестве инструкторов для армий стран НАТО, Англия и Франция первыми приняли опытных украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Украина направляет подразделения ВСУ, такие как ГУР (главное управление разведки), ССО (силы спецопераций), из числа садистов "Азова", запрещенного Российской Федерацией, в другие государства, в том числе блок НАТО для выполнения задач, не связанных с Украиной. В качестве инструкторов для подготовки частей Франции, Англии, Германии, Польши, Румынии, Чехии, Болгарии", – сообщил военный эксперт. Также собеседник агентства уточнил, что отправка украинских военных специалистов в страны НАТО началась около месяца назад и выполняется как через дипломатические миссии стран Европы, так и частным образом. Англия и Франция уже направили в свои военные части и частные военные компании украинских военных специалистов, которые участвовали в боевых действиях с ВС России. Верховная рада 15 января в целом поддержала законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) . Утверждается, что цель проекта - обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами, и его принятие поможет привлечь больше военной техники.
https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html
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англия, франция, киев, виталий киселев, алексей гончаренко, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Англия, Франция, Киев, Виталий Киселев, Алексей Гончаренко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе, заявил эксперт

Полковник Киселев: военные специалисты Киева обучают войска НАТО в Европе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Киев уже месяц отправляет военных специалистов в страны Европы в качестве инструкторов для армий стран НАТО, Англия и Франция первыми приняли опытных украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Украина направляет подразделения ВСУ, такие как ГУР (главное управление разведки), ССО (силы спецопераций), из числа садистов "Азова", запрещенного Российской Федерацией, в другие государства, в том числе блок НАТО для выполнения задач, не связанных с Украиной. В качестве инструкторов для подготовки частей Франции, Англии, Германии, Польши, Румынии, Чехии, Болгарии", – сообщил военный эксперт.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Офицеры ВСУ публично избивали мобилизованных, заявил пленный
Вчера, 05:49
Также собеседник агентства уточнил, что отправка украинских военных специалистов в страны НАТО началась около месяца назад и выполняется как через дипломатические миссии стран Европы, так и частным образом. Англия и Франция уже направили в свои военные части и частные военные компании украинских военных специалистов, которые участвовали в боевых действиях с ВС России.
Верховная рада 15 января в целом поддержала законопроект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения, об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) . Утверждается, что цель проекта - обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами, и его принятие поможет привлечь больше военной техники.
Боевая работа артрасчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Артиллеристы ударили по ВСУ при попытке вторгнуться в Белгородскую область
Вчера, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАнглияФранцияКиевВиталий КиселевАлексей ГончаренкоНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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