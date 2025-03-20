https://ria.ru/20250320/narkotiki-2006310296.html

В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие

В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие - РИА Новости, 20.03.2025

В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие

Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:52:00+03:00

2025-03-20T19:52:00+03:00

2025-03-20T19:57:00+03:00

происшествия

архангельская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006311690_303:95:952:460_1920x0_80_0_0_ccd3fef60b017237c3d45ab1e04ec072.jpg

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков 62-летнего жителя Приморского округа. "При обыске в принадлежащем мужчине нежилом здании стражи порядка обнаружили не только запрещенные вещества, но и оружие и более 160 канистр со спиртосодержащей жидкостью", - говорится в сообщении. Среди изъятого – порядка 60 граммов наркотиков растительного происхождения, психотропные вещества и синтетический наркотик в значительном и крупном размерах. Также в помещении незаконно хранились патроны для огнестрельного и травматического оружия. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно, марки "Парабеллум". "Десятилитровые канистры складировались в металлическом контейнере рядом с постройкой. Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружено хранившееся с нарушением правил зарегистрированное охотничье ружье", - добавили в полиции. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение боеприпасов). В настоящее время провидятся баллистическая и химическая экспертизы, назначенные в рамках проверок. От их результата зависит дальнейшая квалификация действий злоумышленника.

https://ria.ru/20250320/kuban-2006207910.html

https://ria.ru/20250317/narkolaboratorija-2005523410.html

https://ria.ru/20250315/rosfinmonitoring-2005168919.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия