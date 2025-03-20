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В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие - РИА Новости, 20.03.2025
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19:52 20.03.2025 (обновлено: 19:57 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/narkotiki-2006310296.html
В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие
В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие - РИА Новости, 20.03.2025
В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие
Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:52:00+03:00
2025-03-20T19:57:00+03:00
происшествия
архангельская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
омон россии
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россия
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МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков 62-летнего жителя Приморского округа. "При обыске в принадлежащем мужчине нежилом здании стражи порядка обнаружили не только запрещенные вещества, но и оружие и более 160 канистр со спиртосодержащей жидкостью", - говорится в сообщении. Среди изъятого – порядка 60 граммов наркотиков растительного происхождения, психотропные вещества и синтетический наркотик в значительном и крупном размерах. Также в помещении незаконно хранились патроны для огнестрельного и травматического оружия. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно, марки "Парабеллум". "Десятилитровые канистры складировались в металлическом контейнере рядом с постройкой. Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружено хранившееся с нарушением правил зарегистрированное охотничье ружье", - добавили в полиции. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение боеприпасов). В настоящее время провидятся баллистическая и химическая экспертизы, назначенные в рамках проверок. От их результата зависит дальнейшая квалификация действий злоумышленника.
https://ria.ru/20250320/kuban-2006207910.html
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происшествия, архангельская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Архангельская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики и оружие

В Архангельской области у мужчины изъяли наркотики, оружие и канистры со спиртом

© Фото : МВД МЕДИА/TelegramСотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом
Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : МВД МЕДИА/Telegram
Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом
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МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции Архангельской области изъяли у жителя Приморского округа Архангельской области наркотические средства, оружие и более 160 канистр со спиртом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков 62-летнего жителя Приморского округа.
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"При обыске в принадлежащем мужчине нежилом здании стражи порядка обнаружили не только запрещенные вещества, но и оружие и более 160 канистр со спиртосодержащей жидкостью", - говорится в сообщении.
Среди изъятого – порядка 60 граммов наркотиков растительного происхождения, психотропные вещества и синтетический наркотик в значительном и крупном размерах. Также в помещении незаконно хранились патроны для огнестрельного и травматического оружия. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно, марки "Парабеллум".
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"Десятилитровые канистры складировались в металлическом контейнере рядом с постройкой. Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружено хранившееся с нарушением правил зарегистрированное охотничье ружье", - добавили в полиции.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение боеприпасов).
В настоящее время провидятся баллистическая и химическая экспертизы, назначенные в рамках проверок. От их результата зависит дальнейшая квалификация действий злоумышленника.
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ПроисшествияАрхангельская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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