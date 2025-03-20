https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html

В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен

В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен - РИА Новости, 20.03.2025

В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен

Столичные предприятия активно развивают линейку препаратов для профилактики и лечения венозных заболеваний, всего в Москве более 300 промышленных компаний... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:00:00+03:00

2025-03-20T19:00:00+03:00

2025-03-20T19:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

лекарства

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Столичные предприятия активно развивают линейку препаратов для профилактики и лечения венозных заболеваний, всего в Москве более 300 промышленных компаний выпускают лекарства, медицинские изделия и оборудование, закрывая потребности отечественного рынка в такой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие сектора медицинской промышленности – одно из приоритетных направлений Москвы. Компании создают инновационные товары, расширяют рынки сбыта и увеличивают объемы производства. Так, в январе предприятия на 36% нарастили выпуск медицинских инструментов и оборудования, более чем на 12% – лекарств, в том числе для лечения и профилактики заболеваний вен", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в ассортименте предприятий присутствуют, например, венотоники, которые повышают тонус сосудов, улучшают микроциркуляцию и нормализуют кровоток.Так, фармкомпания "Сервье" производит средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также хронических заболеваний вен – распространенной патологии сосудов. По словам директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС Яны Котуховой, производство в столице препарата для лечения хронических заболеваний вен является стратегическим шагом, который делает передовые решения еще более доступными для пациентов."Мы гордимся тем, что развиваем фармацевтическое производство в России, внедряя передовые технологии и создавая продукт, который может помочь тысячам людей вести активную и здоровую жизнь", – отметила Котухова.Также "Изварино Фарма" разрабатывает и производит жизненно необходимые и важные лекарственные препараты для трансплантологии, онкологии, терапии ВИЧ, кардиологии, эндокринологии, лечения сахарного диабета второго типа.Еще одна компания "Первый живой коллаген" выпускает натуральные пищевые продукты на основе гидролизата коллагена I, II и III типа для поддержания здоровья суставов, связок, зубов, волос и кожи.

https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html

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москва, анатолий гарбузов, лекарства