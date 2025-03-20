https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html
В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен
В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен - РИА Новости, 20.03.2025
В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен
Столичные предприятия активно развивают линейку препаратов для профилактики и лечения венозных заболеваний, всего в Москве более 300 промышленных компаний... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:00:00+03:00
2025-03-20T19:00:00+03:00
2025-03-20T19:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
лекарства
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Столичные предприятия активно развивают линейку препаратов для профилактики и лечения венозных заболеваний, всего в Москве более 300 промышленных компаний выпускают лекарства, медицинские изделия и оборудование, закрывая потребности отечественного рынка в такой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие сектора медицинской промышленности – одно из приоритетных направлений Москвы. Компании создают инновационные товары, расширяют рынки сбыта и увеличивают объемы производства. Так, в январе предприятия на 36% нарастили выпуск медицинских инструментов и оборудования, более чем на 12% – лекарств, в том числе для лечения и профилактики заболеваний вен", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в ассортименте предприятий присутствуют, например, венотоники, которые повышают тонус сосудов, улучшают микроциркуляцию и нормализуют кровоток.Так, фармкомпания "Сервье" производит средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также хронических заболеваний вен – распространенной патологии сосудов. По словам директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС Яны Котуховой, производство в столице препарата для лечения хронических заболеваний вен является стратегическим шагом, который делает передовые решения еще более доступными для пациентов."Мы гордимся тем, что развиваем фармацевтическое производство в России, внедряя передовые технологии и создавая продукт, который может помочь тысячам людей вести активную и здоровую жизнь", – отметила Котухова.Также "Изварино Фарма" разрабатывает и производит жизненно необходимые и важные лекарственные препараты для трансплантологии, онкологии, терапии ВИЧ, кардиологии, эндокринологии, лечения сахарного диабета второго типа.Еще одна компания "Первый живой коллаген" выпускает натуральные пищевые продукты на основе гидролизата коллагена I, II и III типа для поддержания здоровья суставов, связок, зубов, волос и кожи.
https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html
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москва, анатолий гарбузов, лекарства
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Лекарства
В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен
В Москве выпуск препаратов для здоровья вен вырос на 12 процентов
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Столичные предприятия активно развивают линейку препаратов для профилактики и лечения венозных заболеваний, всего в Москве более 300 промышленных компаний выпускают лекарства, медицинские изделия и оборудование, закрывая потребности отечественного рынка в такой продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Развитие сектора медицинской промышленности – одно из приоритетных направлений Москвы. Компании создают инновационные товары, расширяют рынки сбыта и увеличивают объемы производства. Так, в январе предприятия на 36% нарастили выпуск медицинских инструментов и оборудования, более чем на 12% – лекарств, в том числе для лечения и профилактики заболеваний вен", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что в ассортименте предприятий присутствуют, например, венотоники, которые повышают тонус сосудов, улучшают микроциркуляцию и нормализуют кровоток.
Так, фармкомпания "Сервье" производит средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также хронических заболеваний вен – распространенной патологии сосудов. По словам директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС Яны Котуховой, производство в столице препарата для лечения хронических заболеваний вен является стратегическим шагом, который делает передовые решения еще более доступными для пациентов.
"Мы гордимся тем, что развиваем фармацевтическое производство в России, внедряя передовые технологии и создавая продукт, который может помочь тысячам людей вести активную и здоровую жизнь", – отметила Котухова.
Также "Изварино Фарма" разрабатывает и производит жизненно необходимые и важные лекарственные препараты для трансплантологии, онкологии, терапии ВИЧ, кардиологии, эндокринологии, лечения сахарного диабета второго типа.
Еще одна компания "Первый живой коллаген" выпускает натуральные пищевые продукты на основе гидролизата коллагена I, II и III типа для поддержания здоровья суставов, связок, зубов, волос и кожи.