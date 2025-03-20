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В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды - РИА Новости, 20.03.2025
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18:38 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/moskva-2006282297.html
В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды
В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды - РИА Новости, 20.03.2025
В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды
Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:38:00+03:00
2025-03-20T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В понедельник дептранс сообщал, что операторы приостановили аренду средств индивидуальной мобильности из-за погодных условий. "С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сервис проката позволяет строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути. "Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: скоростной режим до 25 километров в час и спешивание на пешеходных переходах, а также помните, что самокат не предназначен для езды вдвоем", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды

В Москве возобновили работу сервисы проката электросамокатов и велосипедов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокатах в центре Москвы
Люди катаются на электросамокатах в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди катаются на электросамокатах в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В понедельник дептранс сообщал, что операторы приостановили аренду средств индивидуальной мобильности из-за погодных условий.
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"С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сервис проката позволяет строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути.
"Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: скоростной режим до 25 километров в час и спешивание на пешеходных переходах, а также помните, что самокат не предназначен для езды вдвоем", - подчеркивается в сообщении.
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