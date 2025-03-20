https://ria.ru/20250320/moskva-2006282297.html

В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды

В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды - РИА Новости, 20.03.2025

В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды

Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В понедельник дептранс сообщал, что операторы приостановили аренду средств индивидуальной мобильности из-за погодных условий. "С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сервис проката позволяет строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути. "Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: скоростной режим до 25 километров в час и спешивание на пешеходных переходах, а также помните, что самокат не предназначен для езды вдвоем", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html

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