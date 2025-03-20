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Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году
Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году - РИА Новости, 20.03.2025
Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году
Комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта проведут в Москве в этом году, высадят более 400 деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта проведут в Москве в этом году, высадят более 400 деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "С 2021 по 2023 годы мы высадили на Ленинском проспекте почти 1600 деревьев. В основном – на участках ближе к МКАД. В этом году настало время провести комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта – между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где будет высажено более 400 новых деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах, создав "зеленую стену" между проезжей частью и фасадами жилых домов", - написал Собянин. Он отметил, что часть деревьев украсят Калужскую площадь и площадь Гагарина. Для Ленинского проспекта были выбраны взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от четырех до восьми метров: липы "Паллида" и вязы "Новый горизонт". Они хорошо адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам. Посадочные работы уже стартовали. "Только в прошлом году более 4,5 тысячи новых деревьев было высажено на 24 крупных магистралях Москвы. В этом году сделаем примерно столько же", - добавил мэр.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Сергей Собянин
Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году
Собянин: комплексное озеленение Ленинского проспекта проведут в этом году
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта проведут в Москве в этом году, высадят более 400 деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"С 2021 по 2023 годы мы высадили на Ленинском проспекте почти 1600 деревьев. В основном – на участках ближе к МКАД. В этом году настало время провести комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта – между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где будет высажено более 400 новых деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах, создав "зеленую стену" между проезжей частью и фасадами жилых домов", - написал Собянин.
Он отметил, что часть деревьев украсят Калужскую площадь и площадь Гагарина. Для Ленинского проспекта были выбраны взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от четырех до восьми метров: липы "Паллида" и вязы "Новый горизонт". Они хорошо адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам. Посадочные работы уже стартовали.
"Только в прошлом году более 4,5 тысячи новых деревьев было высажено на 24 крупных магистралях Москвы. В этом году сделаем примерно столько же", - добавил мэр.