https://ria.ru/20250320/moskva-2006219584.html

Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году

Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году - РИА Новости, 20.03.2025

Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте в Москве в этом году

Комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта проведут в Москве в этом году, высадят более 400 деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:07:00+03:00

2025-03-20T15:07:00+03:00

2025-03-20T15:07:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

сергей собянин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта проведут в Москве в этом году, высадят более 400 деревьев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "С 2021 по 2023 годы мы высадили на Ленинском проспекте почти 1600 деревьев. В основном – на участках ближе к МКАД. В этом году настало время провести комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта – между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где будет высажено более 400 новых деревьев. Большая часть из них появится на широких тротуарах, создав "зеленую стену" между проезжей частью и фасадами жилых домов", - написал Собянин. Он отметил, что часть деревьев украсят Калужскую площадь и площадь Гагарина. Для Ленинского проспекта были выбраны взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от четырех до восьми метров: липы "Паллида" и вязы "Новый горизонт". Они хорошо адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам. Посадочные работы уже стартовали. "Только в прошлом году более 4,5 тысячи новых деревьев было высажено на 24 крупных магистралях Москвы. В этом году сделаем примерно столько же", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250125/sobyanin-1995462442.html

москва

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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), сергей собянин