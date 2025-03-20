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В Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов - РИА Новости, 20.03.2025
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09:20 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/moskva-2006116516.html
В Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов
В Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов - РИА Новости, 20.03.2025
В Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:20:00+03:00
2025-03-20T09:20:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого типа фасада будет использоваться специальная технология, которая позволит в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания. "Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - добавил Бирюков. Он отметил, что все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
https://ria.ru/20250310/moskva-2004006836.html
https://ria.ru/20250318/biryukov-2005704446.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов

Заммэра Бирюков: в Москве приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramРаботы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году запланирован ремонт более 800 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что для каждого типа фасада будет использоваться специальная технология, которая позволит в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - добавил Бирюков.
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Он отметил, что все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета. Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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