https://ria.ru/20250320/moskva-2006100129.html
Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали
Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали - РИА Новости, 20.03.2025
Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали
Полицейские задержали афериста, который обманул москвича, подсунув ему при обмене валюты билеты "банка приколов" вместо 30 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:47:00+03:00
2025-03-20T04:47:00+03:00
2025-03-20T04:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Полицейские задержали афериста, который обманул москвича, подсунув ему при обмене валюты билеты "банка приколов" вместо 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался обменять иностранную валюту на российскую. Для этого он нашел неизвестного "трейдера" в Telegram. Однако тот оказался мошенником: вместо обменянных 30 миллионов рублей всучил мужчине билеты "банка приколов". Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В столичном главке МВД РФ сообщали РИА Новости, что полицейские разыскивают причастных к преступлению. "В понедельник подозреваемый был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250310/aferist-2004111009.html
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происшествия
Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали
Полиция задержала афериста, подсунувшего москвичу билеты банка приколов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Полицейские задержали афериста, который обманул москвича, подсунув ему при обмене валюты билеты "банка приколов" вместо 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался обменять иностранную валюту на российскую. Для этого он нашел неизвестного "трейдера" в Telegram. Однако тот оказался мошенником: вместо обменянных 30 миллионов рублей всучил мужчине билеты "банка приколов".
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В столичном главке МВД РФ сообщали РИА Новости, что полицейские разыскивают причастных к преступлению.
"В понедельник подозреваемый был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.