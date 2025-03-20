https://ria.ru/20250320/moskva-2006100129.html

Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали

Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали - РИА Новости, 20.03.2025

Афериста, подсунувшего москвичу билеты "банка приколов", задержали

Полицейские задержали афериста, который обманул москвича, подсунув ему при обмене валюты билеты "банка приколов" вместо 30 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:47:00+03:00

2025-03-20T04:47:00+03:00

2025-03-20T04:47:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Полицейские задержали афериста, который обманул москвича, подсунув ему при обмене валюты билеты "банка приколов" вместо 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что пытался обменять иностранную валюту на российскую. Для этого он нашел неизвестного "трейдера" в Telegram. Однако тот оказался мошенником: вместо обменянных 30 миллионов рублей всучил мужчине билеты "банка приколов". Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В столичном главке МВД РФ сообщали РИА Новости, что полицейские разыскивают причастных к преступлению. "В понедельник подозреваемый был задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250310/aferist-2004111009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия