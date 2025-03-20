https://ria.ru/20250320/moskva-2006092140.html

На севере Москвы на пожаре спасли трех человек

На севере Москвы на пожаре спасли трех человек - РИА Новости, 20.03.2025

На севере Москвы на пожаре спасли трех человек

Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:58:00+03:00

2025-03-20T01:58:00+03:00

2025-03-20T01:58:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России. "В северном округе Москвы на улице 8 Марта произошло возгорание в квартире на 5-м этаже жилого дома. С помощью спасустройств из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, один из них - ребенок. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали 59 специалистов и 14 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В столичном главке МЧС добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли 20 человек.

https://ria.ru/20250111/pozhar-1993280486.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)