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На севере Москвы на пожаре спасли трех человек
На севере Москвы на пожаре спасли трех человек - РИА Новости, 20.03.2025
На севере Москвы на пожаре спасли трех человек
Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:58:00+03:00
2025-03-20T01:58:00+03:00
2025-03-20T01:58:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Трех человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре на севере Москвы, пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России. "В северном округе Москвы на улице 8 Марта произошло возгорание в квартире на 5-м этаже жилого дома. С помощью спасустройств из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, один из них - ребенок. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали 59 специалистов и 14 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В столичном главке МЧС добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли 20 человек.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы на пожаре спасли трех человек
Трех человек спасли сотрудники МЧС на пожаре на севере Москвы