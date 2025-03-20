https://ria.ru/20250320/moskalkova-2006108756.html
Новый генсек ОБСЕ настроен на конструктивную работу, заявила Москалькова
Новый генсек ОБСЕ настроен на конструктивную работу, заявила Москалькова - РИА Новости, 20.03.2025
Новый генсек ОБСЕ настроен на конструктивную работу, заявила Москалькова
Новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:11:00+03:00
2025-03-20T08:11:00+03:00
2025-03-20T08:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах, связанных с преступлениями Киева, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен на прошлой неделе провела встречу с генсеком ОБСЕ в Доме прав человека в Москве. "У меня создалось впечатление, что новый генеральный секретарь ОБСЕ настроен на конструктивную работу и более объективный подход к ситуации, связанной с беспрецедентными массовыми преступлениями против человечества, совершенными со стороны Украины", - сказала Москалькова. Она напомнила, что Синирлиоглу был в Москве как раз в тот день, когда московский регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА, в результате которой были пострадавшие. "Именно на это хотелось бы обратить внимание, что он был свидетелем неонацистской агрессии. И я, как уполномоченный по правам человека, обратила внимание на то, что неоднократные обращения в органы ОБСЕ не получают в полной мере, в полном объеме той реакции, на которую мы рассчитываем, - то есть и осуждение неонацизма, и принятие мер к тому, чтобы предотвратить, противодействовать совершенно четко и определенно", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250311/obse-2004398377.html
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в мире, москва, киев, россия, татьяна москалькова, феридун синирлиоглу, обсе
В мире, Москва, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Новый генсек ОБСЕ настроен на конструктивную работу, заявила Москалькова
Москалькова: генсек ОБСЕ Синирлиоглу настроен на конструктивную работу