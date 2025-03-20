https://ria.ru/20250320/moshennik-2006186816.html

Жительница Белгорода отдала мошеннику деньги, поверив в историю о пиратах

Жительница Белгорода отдала мошеннику деньги, поверив в историю о пиратах - РИА Новости, 20.03.2025

Жительница Белгорода отдала мошеннику деньги, поверив в историю о пиратах

Мужчина, представившийся Уильямом и членом экипажа буровой платформы, убедил 71-летнюю жительницу Белгорода оплатить доставку своего якобы обстрелянного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:50:00+03:00

2025-03-20T13:50:00+03:00

2025-03-20T14:42:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

центральная америка

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Мужчина, представившийся Уильямом и членом экипажа буровой платформы, убедил 71-летнюю жительницу Белгорода оплатить доставку своего якобы обстрелянного пиратами груза, женщина перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области. "С довольно необычным заявлением о мошенничестве в полицию Белгорода обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала, что в августе 2024 года познакомилась в сети интернет с неким Уильямом, который представился членом экипажа судна, занимающегося бурением материкового шельфа недалеко от одной из стран Центральной Америки. Постепенно их общение приобрело романтический характер. Спустя несколько месяцев мужчина сообщил, что случилась беда - их корабль обстреляли пираты", - говорится в сообщении. В УМВД добавили, что Уильям, переживая за сохранность личных вещей, договорился с женщиной отправить свои вещи через иностранное агентство, занимающееся грузоперевозками. Вскоре белгородка получила уведомление о доставке, которую необходимо было оплатить. Переведенной суммы оказалось недостаточно, и для получения груза вновь и вновь требовалось вносить деньги. При этом женщину не смутило, что одним из получателей был некий Денис. В период с октября 2024 года по февраль 2025 года жительница Белгорода осуществила более 20 переводов на общую сумму около 2 миллионов рублей, отметили в ведомстве. Когда она наконец заподозрила неладное, обратившись в полицию, следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

https://ria.ru/20250320/zhitel-2006134086.html

https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006156181.html

белгород

белгородская область

центральная америка

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происшествия, белгород, белгородская область, центральная америка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)