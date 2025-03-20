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Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской - РИА Новости, 20.03.2025
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Шоубиз
 
16:40 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/mosgorsud-2006241845.html
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской - РИА Новости, 20.03.2025
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской
Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:40:00+03:00
2025-03-20T16:40:00+03:00
шоубиз
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филипп киркоров
любовь успенская
московский городской суд
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской, сообщили РИА Новости в суде. Успенская требовала 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и опровержения порочащих ее сведений - в интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". В сентябре 2024 года Таганский суд Москвы взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей. Защита певца обжаловала решение. "Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской на 10 миллионов, поданный из-за ее слов о "женоненавистнике" в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.
https://ria.ru/20250313/kirkorov-2004591223.html
https://ria.ru/20241220/kirkorov-1990447797.html
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москва, филипп киркоров, любовь успенская, московский городской суд, россия, происшествия
Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Московский городской суд, Россия, Происшествия
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской

Суд признал законным взыскание с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации в пользу певицы Любови Успенской, сообщили РИА Новости в суде.
Успенская требовала 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и опровержения порочащих ее сведений - в интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу "попрошайкой", которая "клянчит шмотки и подарки". В сентябре 2024 года Таганский суд Москвы взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей. Защита певца обжаловала решение.
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"Апелляционная инстанция постановила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской на 10 миллионов, поданный из-за ее слов о "женоненавистнике" в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.
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ШоубизМоскваФилипп КиркоровЛюбовь УспенскаяМосковский городской судРоссияПроисшествия
 
 
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