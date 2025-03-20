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В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 20.03.2025
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14:15 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/moldavija-2006197230.html
В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"
В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 20.03.2025
В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"
Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:15:00+03:00
2025-03-20T14:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе полиции. "Провели серию обысков (по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег - ред.) в пригороде Кишинева у группы лиц, причастных к коррупции на выборах осенью 2024 года, связанных с президентскими выборами и конституционным референдумом, в соответствии с Уголовным кодексом. В ходе обысков были изъяты несколько технических носителей информации и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Установлено, что получателями финансовых средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны. "Предположительно, им ежемесячно выплачивалась плата из сомнительных источников за деятельность, направленную на то, чтобы склонить избирателей к реализации своего избирательного права на референдуме и голосованию за определенного кандидата, которого должны были выдвинуть члены партии "Шанс" и/или блока "Победа" (в блок входит и партия "Шанс" - ред.) за день до выборов, в том числе за распространение листовок... участие в митингах, флешмобах и акциях протеста", - подчеркивается в сообщении. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004152948.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"

В Молдавии у сторонников "Победы" прошли обыски по делу о финансировании партий

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе полиции.
«
"Провели серию обысков (по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег - ред.) в пригороде Кишинева у группы лиц, причастных к коррупции на выборах осенью 2024 года, связанных с президентскими выборами и конституционным референдумом, в соответствии с Уголовным кодексом. В ходе обысков были изъяты несколько технических носителей информации и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
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Установлено, что получателями финансовых средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны.
«
"Предположительно, им ежемесячно выплачивалась плата из сомнительных источников за деятельность, направленную на то, чтобы склонить избирателей к реализации своего избирательного права на референдуме и голосованию за определенного кандидата, которого должны были выдвинуть члены партии "Шанс" и/или блока "Победа" (в блок входит и партия "Шанс" - ред.) за день до выборов, в том числе за распространение листовок... участие в митингах, флешмобах и акциях протеста", - подчеркивается в сообщении.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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