В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"
В Молдавии у сторонников "Победы" прошли обыски по делу о финансировании партий
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Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе полиции.
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"Провели серию обысков (по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег - ред.) в пригороде Кишинева у группы лиц, причастных к коррупции на выборах осенью 2024 года, связанных с президентскими выборами и конституционным референдумом, в соответствии с Уголовным кодексом. В ходе обысков были изъяты несколько технических носителей информации и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Установлено, что получателями финансовых средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны.
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"Предположительно, им ежемесячно выплачивалась плата из сомнительных источников за деятельность, направленную на то, чтобы склонить избирателей к реализации своего избирательного права на референдуме и голосованию за определенного кандидата, которого должны были выдвинуть члены партии "Шанс" и/или блока "Победа" (в блок входит и партия "Шанс" - ред.) за день до выборов, в том числе за распространение листовок... участие в митингах, флешмобах и акциях протеста", - подчеркивается в сообщении.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.