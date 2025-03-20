https://ria.ru/20250320/moldavija-2006197230.html

В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"

В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 20.03.2025

В Молдавии полиция провела обыски у сторонников блока "Победа"

Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:15:00+03:00

2025-03-20T14:15:00+03:00

2025-03-20T14:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавская полиция провела обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа" по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщили в пресс-службе полиции. "Провели серию обысков (по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег - ред.) в пригороде Кишинева у группы лиц, причастных к коррупции на выборах осенью 2024 года, связанных с президентскими выборами и конституционным референдумом, в соответствии с Уголовным кодексом. В ходе обысков были изъяты несколько технических носителей информации и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Установлено, что получателями финансовых средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны. "Предположительно, им ежемесячно выплачивалась плата из сомнительных источников за деятельность, направленную на то, чтобы склонить избирателей к реализации своего избирательного права на референдуме и голосованию за определенного кандидата, которого должны были выдвинуть члены партии "Шанс" и/или блока "Победа" (в блок входит и партия "Шанс" - ред.) за день до выборов, в том числе за распространение листовок... участие в митингах, флешмобах и акциях протеста", - подчеркивается в сообщении. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004152948.html

https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003658866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, майя санду