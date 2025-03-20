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Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2025
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12:51 20.03.2025 (обновлено: 14:33 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/model-2006169541.html
Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ
Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2025
Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ
Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в Дубае со множеством переломов, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в Дубае со множеством переломов, пишет Telegram-канал SHOT."Модель с переломами рук, ног и позвоночника нашли на обочине дороги в Дубае", — говорится в материале.В публикации указали, что Ковальчук перестала выходить на связь с родителями после вечеринки с местными "шейхами".Нашли девушку только спустя восемь дней. Отмечается, что сейчас она в критическом состоянии: Ковальчук парализована и может двигать лишь губами. Ей уже провели четыре операции.Родители Ковальчук опасаются, что их дочь могла после исчезновения попасть в сексуальное рабство, подчеркнули авторы публикации.
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в мире, дубай, украина
В мире, Дубай, Украина
Украинскую модель нашли в Дубае со множеством переломов, пишут СМИ

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в Дубае с переломом позвоночника

© Фото : соцсетиМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : соцсети
Мария Ковальчук
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в Дубае со множеством переломов, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Модель с переломами рук, ног и позвоночника нашли на обочине дороги в Дубае", — говорится в материале.
В публикации указали, что Ковальчук перестала выходить на связь с родителями после вечеринки с местными "шейхами".
Нашли девушку только спустя восемь дней. Отмечается, что сейчас она в критическом состоянии: Ковальчук парализована и может двигать лишь губами. Ей уже провели четыре операции.
Родители Ковальчук опасаются, что их дочь могла после исчезновения попасть в сексуальное рабство, подчеркнули авторы публикации.
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