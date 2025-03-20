https://ria.ru/20250320/mishustin-2006294805.html
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.03.2025
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Белоруссии Александром Турчиным, главы правительств обсудили экономическое... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:20:00+03:00
2025-03-20T19:20:00+03:00
2025-03-20T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Белоруссии Александром Турчиным, главы правительств обсудили экономическое сотрудничество Москвы и Минска, а также график предстоящих контактов, сообщили в российском кабмине."Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным", - говорится в сообщении российского кабмина.Отмечается, что Мишустин в ходе разговора "лично поздравил Александра Турчина с назначением на пост главы правительства Белоруссии"."В ходе разговора затрагивались актуальные вопросы российско-белорусского экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве."Главы правительств обсудили также график предстоящих контактов", - добавили в правительстве РФ.
https://ria.ru/20250319/belorussija-2006085492.html
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союзное государство, белоруссия, россия, москва, михаил мишустин, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество
Мишустин и Турчин обсудили по телефону экономическое сотрудничество стран