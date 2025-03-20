https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html

Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине

Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам РФ и США. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:34:00+03:00

2025-03-20T18:34:00+03:00

2025-03-20T18:34:00+03:00

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сергей лавров

эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам РФ и США. "Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе", - заявил Стармер телеканалу ITV. Стармер добавил, что встреча военных из стран Запада в Великобритании 20 марта будет посвящена планированию миротворческих операций с акцентом на безопасности в воздушном пространстве, на море и на границах. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее агентство Блумберг передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, сергей лавров, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)