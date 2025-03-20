Мирошник рассказал об убитых российских военнопленных в тайных тюрьмах ВСУ
Мирошник: число убитых военнопленных РФ в тайных тюрьмах ВСУ сложно подсчитать
© Getty Images / Paula BronsteinУкраинские военнослужащие
© Getty Images / Paula Bronstein
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество убитых в секретных тюрьмах ВСУ российских военнопленных пока не поддается точному подсчету, но показания об их наличии неуклонно растут, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Масштабная и разветвленная сеть секретных тюрем, неофициальных и транзитных мест содержания военнопленных на территории Украины продолжает активно функционировать. Количество убитых и запытанных насмерть военнопленных пока не поддается точному подсчету, однако объем показаний о наличии целых тайных кладбищ неуклонно растет", - говорится в его докладе о нарушении киевским режимом норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных "Секретные тюрьмы".
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Мирошник в докладе отмечает, что на киевский режим не оказывается никакого международного давления из-за информации о пытках и убийствах в таких тюрьмах, это выглядит как сокрытие преступных практик, реализуемых при молчаливом согласии государств-спонсоров украинских неонацистов.
"Правозащитные организации удовлетворяются ограниченными опросами российских военнопленных, находящихся в заключении и под непосредственным давлением украинских надзирателей, при этом сопоставляя их показания с таковыми, данными украинскими военнопленными, находящимися на свободе и вернувшимися домой", - подчеркнул посол.
По словам Мирошника, такая практика приводит к искажению истинной картины происходящего и позволяет представить системные и преднамеренные нарушения норм МГП киевским режимом как незначительные недочеты в их деятельности.
"На данный момент никаких сообщений о проведении расследований существования на Украине сети секретных тюрем не поступало", - заключил он.
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