Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:11:00+03:00
2025-03-20T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
суджа
курская область
суджанский район
михаил мишустин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. "Учитывая тяжесть условий, в которых находились жители оккупированных районов, нахождение их фактически в районе боевых действий, предлагаю приравнять их по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам специальной военной операции", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, это поможет частично компенсировать имущественный, физический и моральный вред, которые причинили украинские боевики. Он отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. По словам лидера эсеров, по состоянию на 18 марта 2025 года вывезены 395 человек, из них 220 размещены в пунктах временного размещения на территории Курской области, где им оказывается необходимая помощь. По мнению депутата Госдумы, все эти люди пережили самую настоящую оккупацию, издевательства, унижения, голод, а также есть среди них и те, кто потерял близких. Парламентарий добавил, что им срочно нужна медицинская и психологическая реабилитация для восстановления здоровья. "Совершенно очевидно, что такую помощь невозможно оказывать в пунктах временного размещения. Именно поэтому мы предлагаем организовать реабилитацию вывезенных жителей Суджи в санаторно-курортных учреждениях Курской области и близлежащих регионов. Чтобы одновременно с медицинской реабилитацией осуществлялась помощь в организации их быта и налаживании мирной жизни. Вопросы острые, и я надеюсь на поддержку правительства в решении этих проблем", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250313/mironov-2004755877.html
https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html
суджа
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, суджа, курская область, суджанский район, михаил мишустин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, сергей миронов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Суджа, Курская область, Суджанский район, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госдума РФ, Сергей Миронов
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО для получения льгот

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Миронов рассказал о героизме и мужестве освободителей Суджи
13 марта, 14:45
"Учитывая тяжесть условий, в которых находились жители оккупированных районов, нахождение их фактически в районе боевых действий, предлагаю приравнять их по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам специальной военной операции", - сказано в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, это поможет частично компенсировать имущественный, физический и моральный вред, которые причинили украинские боевики. Он отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. По словам лидера эсеров, по состоянию на 18 марта 2025 года вывезены 395 человек, из них 220 размещены в пунктах временного размещения на территории Курской области, где им оказывается необходимая помощь.
По мнению депутата Госдумы, все эти люди пережили самую настоящую оккупацию, издевательства, унижения, голод, а также есть среди них и те, кто потерял близких. Парламентарий добавил, что им срочно нужна медицинская и психологическая реабилитация для восстановления здоровья.
"Совершенно очевидно, что такую помощь невозможно оказывать в пунктах временного размещения. Именно поэтому мы предлагаем организовать реабилитацию вывезенных жителей Суджи в санаторно-курортных учреждениях Курской области и близлежащих регионов. Чтобы одновременно с медицинской реабилитацией осуществлялась помощь в организации их быта и налаживании мирной жизни. Вопросы острые, и я надеюсь на поддержку правительства в решении этих проблем", - заключил Миронов.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Миронов призвал присвоить звание Герой России участникам операции "Поток"
12 марта, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСуджаКурская областьСуджанский районМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала