https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:11:00+03:00

2025-03-20T04:11:00+03:00

2025-03-20T04:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

суджа

курская область

суджанский район

михаил мишустин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. "Учитывая тяжесть условий, в которых находились жители оккупированных районов, нахождение их фактически в районе боевых действий, предлагаю приравнять их по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам специальной военной операции", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, это поможет частично компенсировать имущественный, физический и моральный вред, которые причинили украинские боевики. Он отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. По словам лидера эсеров, по состоянию на 18 марта 2025 года вывезены 395 человек, из них 220 размещены в пунктах временного размещения на территории Курской области, где им оказывается необходимая помощь. По мнению депутата Госдумы, все эти люди пережили самую настоящую оккупацию, издевательства, унижения, голод, а также есть среди них и те, кто потерял близких. Парламентарий добавил, что им срочно нужна медицинская и психологическая реабилитация для восстановления здоровья. "Совершенно очевидно, что такую помощь невозможно оказывать в пунктах временного размещения. Именно поэтому мы предлагаем организовать реабилитацию вывезенных жителей Суджи в санаторно-курортных учреждениях Курской области и близлежащих регионов. Чтобы одновременно с медицинской реабилитацией осуществлялась помощь в организации их быта и налаживании мирной жизни. Вопросы острые, и я надеюсь на поддержку правительства в решении этих проблем", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20250313/mironov-2004755877.html

https://ria.ru/20250312/mironov-2004621781.html

суджа

курская область

суджанский район

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общество, суджа, курская область, суджанский район, михаил мишустин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, сергей миронов