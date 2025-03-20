https://ria.ru/20250320/miny-2006252787.html

МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции

МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции - РИА Новости, 20.03.2025

МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции

Россия примет меры военно-технического характера для обеспечения обороны из-за выхода Польши и стран Прибалтики из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия примет меры военно-технического характера для обеспечения обороны из-за выхода Польши и стран Прибалтики из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение."Безусловно, мы предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, в том числе военно-технического характера", - сказала она на брифинге.Захарова добавила, что такое решение приведет к дальнейшей эскалации напряженности, деградации ситуации в области региональной и международной безопасности.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005703359.html

https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html

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в мире, россия, польша, прибалтика, мария захарова