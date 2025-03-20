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МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции - РИА Новости, 20.03.2025
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17:20 20.03.2025 (обновлено: 17:38 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/miny-2006252787.html
МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции
МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции - РИА Новости, 20.03.2025
МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции
Россия примет меры военно-технического характера для обеспечения обороны из-за выхода Польши и стран Прибалтики из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:20:00+03:00
2025-03-20T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия примет меры военно-технического характера для обеспечения обороны из-за выхода Польши и стран Прибалтики из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение."Безусловно, мы предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, в том числе военно-технического характера", - сказала она на брифинге.Захарова добавила, что такое решение приведет к дальнейшей эскалации напряженности, деградации ситуации в области региональной и международной безопасности.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005703359.html
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в мире, россия, польша, прибалтика, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Прибалтика, Мария Захарова
МИД России пообещал принять меры после выхода Польши из Оттавской конвенции

МИД: Россия примет меры из-за выхода Польши и Прибалтики из конвенции о минах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия примет меры военно-технического характера для обеспечения обороны из-за выхода Польши и стран Прибалтики из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение.
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"Безусловно, мы предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, в том числе военно-технического характера", - сказала она на брифинге.
Захарова добавила, что такое решение приведет к дальнейшей эскалации напряженности, деградации ситуации в области региональной и международной безопасности.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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