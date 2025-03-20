https://ria.ru/20250320/minusinsk-2006191471.html

Все приусадебные участки в Минусинске освободили от воды

Все приусадебные участки в Минусинске освободили от воды - РИА Новости, 20.03.2025

Все приусадебные участки в Минусинске освободили от воды

Все приусадебные участки на территории города Минусинска в Красноярском крае полностью освободились от паводковых вод, люди возвращаются домой из ПВР,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:04:00+03:00

2025-03-20T14:04:00+03:00

2025-03-20T14:07:00+03:00

происшествия

паводки в россии — 2025

минусинск

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все приусадебные участки на территории города Минусинска в Красноярском крае полностью освободились от паводковых вод, люди возвращаются домой из ПВР, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Минусинске все приусадебные участки освободились от воды", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что люди вернулись в свои дома из пункта временного размещения. В среду МЧС РФ сообщило о выходе воды из русла реки Минусинка и размыве земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка были привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Под угрозой подтопления оказались 120 жилых домов. В краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что речи о прорыве дамбы в Минусинске не шло, прорвало временную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки. Утром в четверг в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что за последние восемь часов уровень воды в реке Минусинка упал на 180 сантиметров.

https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006047498.html

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происшествия, паводки в россии — 2025, минусинск